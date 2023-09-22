أسعار العملات اليوم الجمعة 22-9-2023 بالبنوك.. استقرار في التعاملات

استأنفت العملات العالمية استقرارها في سعر الصرف أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي المصري، إذ شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 22-9-2023 استقرارا بالمقارنة مع الفترة الماضية.

وفي سعيها لتوفير خدمات جيدة لقرائها، وفرت «الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص أسعار العملات في الكثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقراره اليوم في البنك الأهلي المصري؛ ليحقق ما قيمته 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي البنك المركزي المصري، واصل سعر الريال السعودي استقرار سعر صرفه ليحقق 8.22 جنيه للشراء والبيع 8.24 جنيه.

بينما بلغ سعر صرف ذات العملة وهي الريال السعودي بداخل مصرف أبوظبي الإسلامي لما قيمته 8.23 جنيه شراء، أما بالنسبة لسعر البيع فوصل لـ8.25 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف اليورو اليوم مبلغ 32.65 جنيه شراء و32.92 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف اليورو بداخل البنك ما يقيمته 33.00 جنيه للبيع و32.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

أما وعن سعر الجنيه الإسترليني بداخل البنوك المصرية، فقد سجل في بنك مصر ما قيمته 38.11 جنيه للبيع و37.63 جنيها للشراء.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي مبلغ 37.79 جنيه شراء و 37.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

هذا وقد واصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة ما قيمته 8.38 جنيه شراء، أما وعن سعر البيع فقد بلغ 8.42 جنيه.

وفي بنك أبوظبي الإسلامي فقد سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه شراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدينار الكويتي بداخل البنك المركزي المصري مبلغ 99.79 جنيه للشراء، و100.13 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB فقد سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.25 جنيه للبيع و97.30 جنيه شراء.