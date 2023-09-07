عملات مدفونة بأمريكا تحيي ذكرى «الأميرة فاطمة».. ضحية قرصان بريطاني

الصدفة وحدها قادت خبير الأثار جيم بيلي، ليكتشف عملات نقدية مدفونة في منطقة نيو إنجلاند، بشرق الولايات المتحدة الأمريكية، تبين لاحقًا أنها عملات عربية ومكتوب عليها باللغة العربية، ليبحث عن سبب دفنها في هذا المكان منذ مئات السنين.

حصيلة القرصان البريطاني هنري أفيري

وبعد بحث طويل، توصل الباحثون إلى أن هذه العملات كانت حصيلة عمليات القرصنة، التي قام بها القرصان البريطاني الشهير هنري أفيري، والذي كان من أشهر لصوص السفن في القرن الـ17.

الحكاية كما نقلتها «روسيا اليوم» وقعت يوم 7 سبتمبر عام 1695، حينما داهمت سفينة قراصنة بقيادة اللص الشهير هنري أفيري، قبالة السواحل اليمنية، عند مضيق باب المندب، ليستولى على سفينة «جانج آي ساواي»، التي كانت تٌقل حجاج بيت الله الحرام، وكانت تابعة لأحد سلاطين مغول الهند الكبار، وهو السلطان «أبو المظفر محيي الدين محمد أورنكزيب عالمكير»، آخر سلاطين مغول الهند الكبار.

السفينة التي كانت تقل شخصيات هندية بارزة ومجموعة من الأثرياء، ومنهم الأميرة فاطمة، ابنة السلطان، الذي كان وقتها من أقوى حكام العالم ويحكم سلطنة المغول المسلمين في الهند، وكان ركاب السفينة عائدين من آداء فريضة الحج.

السلطان وضع مكافأة ضخمة لمن يأتي برأس القرصان

نهاية هذه الواقعة كانت شنيعة للغاية، حيث استولى القراصنة على الكنوز الموجودة في السفينة، واغتصبوا النساء وقتلوهم ومنهم الأميرة فاطمة، والتي أرادها قائد القراصنة أفيري لنفسه، ولكنها أبت فعزم على اغتصابها وقتلها، وأثار ذلك جنون السلطان الذي وضع مكافأة ضخمة لمن يعود له برأس ذلك القرصان، وهرب بعدها وعاش مطاردأً حتى وفاته.

وبحسب مصادر فإن هذه العملات المكتشفة هي من الأموال التي كانت موجودة على سفينة الأميرة فاطمة، وتوقعوا أن القرصان أفيري كان يقيم في هذا المكان، ودفن هذه العملات في الأرض.