رئيس «التغير المناخي»: غدا بداية تحسن الطقس تزامنا مع حلول الخريف

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات التغير المناخي، إنّ بداية فصل الخريف رسميًا غدًا السبت، مما يعني بداية تحسن حالة الطقس والشعور ببرودة الأجواء خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بعد موجة حرارة مرتفعة شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

بداية الإحساس بـ«لسعة برد» في الصباح الباكر

وأضاف مستشار وزير الزراعة في تصريحات صحفية له، أنّ بداية فصل الخريف يمثل بداية انكسار لدرجات الحرارة العالية نهارًا، وبدون عودة للأجواء الحارة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن فصل الخريف يتضمن بداية الإحساس بلسعة البرد في أواخر الليل والصباح الباكر، مع زيادة احتمالية الإصابة بنزلات البرد.

كما توجد زيادة كبيرة في الرطوبة الجوية والحرة، بحسب مستشار وزير الزراعة، بالإضافة للندى الغزير في الصباح، وزيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل، وذلك بداية من ظهور الشبورة المائية في الصباح، في الوجه البحري خصوصًا على الطرق السريعة.

بداية تكاثر السحب ومناوشات الأمطار

وأوضح «فهيم» أنه فصل الخريف يكون بداية لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وبداية مناوشات الأمطار خاصة على السواحل والدلتا.

ومن المعروف أنه خلال الاعتدال الخريفي، يتساوى طول الليل مع النهار، ويحدث الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فيما سيشهد النصف الجنوبي، حدوث الاعتدال الربيعي.