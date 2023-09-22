إزالة عقار مخالف مكون من 14 دورا في حي الجمرك بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه بمواصلة التصدي للأعمال المخالفة بنطاق الأحياء، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة لأي مخالفة مبانِ في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، لأي مخالف للقانون حتى يتم القضاء على ظاهرة مخالفات المباني بدون ترخيص.

التحفظ على مواد البناء

وأشارت «خليفة» إلى أنه فور تلقي إشارة تفيد وجود أعمال بناء بالعقار 23، حارة مدورة بحي الجمرك، تم تكليف وتوجيه كلاً من إدارة المشروعات ومدير وحدة التدخل السريع والرصد البيئي بالحي، للتحرك الفوري والتعامل مع المخالفات طبقًا للقانون والقرارات المنظمة للبناء، وجرى إزالة المخالفة والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة.

فرض هيبة الدولة

وأوضحت رئيس حى الجمرك، أنه بالمعاينة، تبين أن العقار عبارة عن دور أرضي بالإضافة إلى 14 دورا علويا ووجود مواد بناء تم التحفظ عليها وإيداعها بديوان عام الحي، وتم التشديد على جميع إدارات الحي بالمتابعة المستمرة، مع شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.