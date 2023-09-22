مصنع رولينج بلس لتصنيع إطارات السيارات بالسخنة.. يوفر 1000 فرصة عمل

يوفرمشروع مصنع رولينج بلس قرابة 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، للشباب، وذلك بعد أن أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع وشركة رولينج بلس للصناعات الكيميائية لإنشاء مصنع لتصنيع الإطارات على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى مليار يورو.

مصنع رولينج بلس يُنفذ على 3 مراحل في منطقة السخنة الصناعية، وأن توقيع العقد مع المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس شهد مراسمه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

معلومات عن مصنع رولينج بلس بالسويس

- يستهدف المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل

- طاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.

- يُنفذ المشروع على 3 مراحل إنتاجية.

- المرحلة الأولى ستشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع.

- خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات، بطاقة 2.5 مليون إطار سنويًا.

- تتراوح التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من 400 إلى 450 مليون يورو.

يستهدف مصنع رولينج بلس إنتاج السوق المحلية بنسبة 50%.

المرحلة الثانية

- يضيف مصنع رولينج بلس إطارات النقل الخفيف إلى عملية الإنتاج.

- إنتاج 3.5 مليون إطار سنوياً توفر نسبة 40% منها للسوق المحلية.

- ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة لتبلغ 7 ملايين إطار بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل.