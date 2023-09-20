«شكري» يعرب عن تطلع مصر لزيادة حجم استثمارات نيوزيلاندا في منطقة قناة السويس

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات النيوزيلاندية، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أخذا في الاعتبار الحوافز التشريعية والتطورات الإيجابية التي تشهدها بيئة الاستثمار في مصر، وقال «مستعدون لتقديم سبل الدعم والتسهيلات»، الأمر الذي ثمنته «نانايا ماهوتا» وزيرة خارجية نيوزلندا، حيث التقاها شكري اليوم /الثلاثاء/، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك .

اعتزاز مصر بالعلاقات الدبلوماسية مع نيوزيلنجا

ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن شكري عبر - خلال لقائه مع الوزيرة النيوزيلاندية - عن اعتزاز مصر بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث يتزامن العام المقبل مع مرور خمسين عاماً على إقامتها، معربا عن تطلع مصر لاستضافة الجولة السادسة لآلية التشاور السياسي بين الدولتين في أقرب فرصة.

كما وجه وزير الخارجية، الشكر لنظيرته على إعادة حكومة نيوزيلاندا مؤخرا عددا من القطع الأثرية المهربة.

التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأضاف متحدث الخارجية أن شكري حرص - خلال اللقاء - على تأكيد اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع نيوزيلندا، بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجارى، معربا عن أهمية حث الجهات ذات الصلة من الجانبين على دراسة سبل تطوير تلك العلاقات بصورة أكبر، خاصة في إطار اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين، والتي عقدت آخر اجتماعاتها في أكتوبر 2022.

وأشادت وزيرة خارجية نيوزيلندا بالعلاقات بين البلدين، معربة عن رغبه بلادها فى تعزيز تلك العلاقات لآفاق أرحب وتطلعها لزيارة مصر قريبا لبحث سبل تحقيق هذا التقارب المأمول على النحو الذى يعزز من مصالح البلدين.

دور مهم لمصر لمواجهة التغيرات المناخية

وأعربت عن تقديرها للدور المهم والرائد الذي اضطلعت به مصر فى رئاسة مؤتمر المناخ، ورغبتها فى التعاون مع مصر من أجل ضمان أن تخرج الدورة 28 للمؤتمر بنتائج ايجابية علي صعيد العمل المناخى الدولى.

كما حرصت وزير خارجية نيوزيلاندا على الاستماع إلى رؤية وزير الخارجية بشأن الجهود المصرية في التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي وتشجيع الجانبين الفلسطينى والاسرائيلي علي استئناف عملية السلام.

مناقشة القضايا الدولية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث أعرب شكري عن تقدير مصر لاهتمام نيوزيلندا بقضايا المنطقة، وللمواقف المعتدلة المتوازنة التي تنتهجها، لاسيما موقفها الإيجابي والداعم للقضية الفلسطينية.

كما حرصت الوزيرة على الاستماع لتقييم الوزير شكرى بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة، وعلى رأسها الأوضاع في السودان وليبيا، والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر في هذا الصدد لتهدئة الأوضاع فى محيطها الإقليمي.