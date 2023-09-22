«المصريون الأحرار»: نؤيد ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنَّهم بدأوا الاستعدادات المكثفة قبل إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، موضحًا أنًّ الحزب يؤيد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لأسباب عدة أبرزها الخطوات الجادة في الإصلاح والتنمية للرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر، والتي كانت المحرك الرئيسي للحزب لتأييد ترشحه لولاية جديدة.

وأضاف «خليل» خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج 8 الصبح والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه فخر لأي مصري أن يكون الرئيس السيسي مرشحه، نظراً لدوره في إعادة بناء أركان الدولة واستعادة مصر لريادتها ومكانتها السابقة في العديد من المجالات، وإعادة بناء الشخصية المصرية.

برنامج الحزب وأهدافه

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، بأنَّ برنامج الحزب وأهدافه منذ إنشاءه في عام 2011، ارتكزت على العديد من الأهداف التي تحقق أغلبها بفضل الجهود الرئاسية الدؤوبة على الاصلاح والتنمية، وكان الحزب قد وضع جدول زمني لتحقيق العديد من الأهداف، رصد له مدة زمنية لا تقل عن 30 عاماً فيما نجح الرئيس السيسي في تحقيقها خلال 8 أعوام فقط.