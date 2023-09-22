انتشال أكثر من 252 جثة والبحث عن المفقودين بسبب فيضانات ليبيا

أعلنت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مساء أمس، عن عملية انتشال أكثر من 250 جثة غير معروفة الهوية من سواحل مدينة درنة، كما تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين جهاز حرس السواحل وأمن المواني وفرق الإنقاذ الأخرى في ليبيا والدول الصديقة في انتشال الجثث المفقودة جراء فيضانات ليبيا، بحسب ما ذكرته قناة «دويتشه فيله».

فيضانات ليبيا

وذكرت رئاسة الأركان العامة، في بيانها، عن استمرار جهود البحث عن المفقودين في البحر قبالة سواحل درنة وانتشال الجثث المفقودة جراء فيضانات ليبيا، وأكدت أنها ستستمر في هذه الجهود بالتعاون مع جهاز حرس السواحل حتى ساعات متأخرة من الليل.

وتواصلت فرق شركة الخدمات العامة في طرابلس في فتح المسارات للطرق الرئيسية والفرعية التي تضررت بسبب الانهيارات الناجمة عن فيضانات ليبيا التي اجتاحت وسط مدينة درنة.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية أنّ عدد النازحين في مدن شرق ليبيا قد بلغ 43 ألف شخص، نتيجة الفيضانات والسيول التي تضرب تلك المدن، ودعت منظمات حقوقية ليبية إلى إجراء تحقيق محايد وشامل للوقوف على ملابسات السيول الكارثية التي وقعت في شرق ليبيا في سبتمبر الحالي.

انهيار سدين في مدينة درنة

وتعرضت شرق ليبيا لضربة قوية من العاصفة دانيال، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار سدّين في مدينة درنة، ونتيجة لتدفق المياه بشكل قوي وبارتفاع كبير في مجرى نهر عادة مجفف، وجرف أجزاء من المدينة معها، بما في ذلك المباني والبنية التحتية.

ووفقًا لآخر حصيلة رسمية مؤقتة أعلنها وزير الصحة في الشرق الليبي، عثمان عبد الجليل، فإن الفيضانات أسفرت عن وفاة 3351 شخصًا حتى الآن، ولكن تخشي المنظمات الإنسانية والسلطات الليبية أن يكون عدد الضحايا أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين المقدر بالآلاف.