«رياضة كفر الشيخ» تشارك في اللقاء الختامي لدوري الأسرة المصرية بشرم الشيخ

تُشارك مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، في فعاليات ختام دوري الأسرة المصرية، تحت شعار «أسرتنا قد التحدي» بثلاثة أسر، والمُقام بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، بمشاركة الأسر الفائزة بالمراكز الأولى بالدوري من 16 محافظة، وتُنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استمرار فعاليات اللقاء الختامي اليوم

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ دوري الأسرة المصرية يهدف إلى زيادة الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والتأكيد على الدور الرئيسي للأسر في توجيه الأبناء لممارسة الرياضة والمداومة عليها، مشيراً إلى استمرار فعاليات اللقاء الختامي اليوم الجمعة، ويشمل العديد من المسابقات بين الأسر المشاركة من 16 محافظة وتسليم الجوائز للأسر الفائزة، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

اللقاء الختامي لدوري الأسرة المصرية بشرم الشيخ

وتُشارك الأسر الصاعدة من محافظة كفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور محمد شاكر، مشرف الدوري.

ويُصاحب الأسر الصاعدة من كفر الشيخ هبة أبو العز، مشرف الوفد المشارك والدوري ضمن سلسلة من البرامج التي تُنظمها الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ضمن الدور التنموي للوزارة بالمجتمع.