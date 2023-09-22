مصر أكتوبر: تعليق جلسات الحوار الوطني يقطع الطريق على المشككين في نزاهة الانتخابات

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بقرار تعليق جلسات الحوار الوطني مؤقتا لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، موضحة أن القرار مهم للغاية ولا يعني توقف جلسات الحوار، فالحوار الوطني مستمر وجلساته مستمرة، لكن كان لا بد من تعليق الجلسات مؤقتا لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة، لقطع الطريق على المشككين في نزاهتها.

تعليق جلسات الحوار الوطني

أضافت «مديح»، في بيان، أن قرار تعليق جلسات الحوار الوطني مؤقتا يسهم في توفير المناخ الإيجابي لجميع الأطياف المشاركة في الحوار، وذلك للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني.

أشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن قرار تعليق جلسات الحوار الوطني مؤقتا يؤكد أن إدارة الحوار ستقف على مسافة واحدة من كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهذا مهم للغاية، موضحة أن القرار يضمن أيضا الحرية لجميع الأطياف السياسية للتعبير عن موقفها بحيادية وشفافية دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وتابعت: «تعليق الحوار الوطني لجلساته مؤقتا يضمن النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن المهم أن تؤدي جميع مؤسسات الدولة دورها»، مشيرة إلى أن القرار يدعم المبادئ التي أعلنتها إدارة الحوار الوطني مسبقا لإدارة العملية الانتخابية بما يكفل التعددية والتنافسية.