نائب رئيس حزب المؤتمر: استعدادات مكثفة قبل الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الفترة المقبلة ستشهد حدثًا مهما، وهو إجراء العملية الانتخابية الرئاسية، وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية، وإعلانها في المؤتمر الأخير الذي نظمته الهيئة لهذا الغرض.

«مرشد»: إجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء من النزاهة والشفافية

وأضاف «مرشد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الانتخابات من المرتقب تنظيمها وسط أجواء من النزاهة والشفافية والالتزام الواضحة، والهيئة ستكون مسؤولة عن إجراءات الانتخابات كافة، بداية من فتح باب الترشيح وصولاً إلى إعلان النتيجة.

التزام الهيئة بالمعايير الدستورية للعملية الانتخابية

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت التزامها بأنها ستكون على مسافة واحدة من الجميع، وفي إطار استحقاق دستوري فإننا بحاجه إلى تضامن كافة المصريين ومشاركتهم في العملية الانتخابية.

يشار إلى تحديد الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 25 سبتمبر الحالي، لإعلان الجدول الزمني لإجراء انتخابات الرئاسة، مع تشديدها على الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، ليوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ عدد اللجان الانتخابية 10 آلاف.