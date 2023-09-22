«إرادة جيل»: إنجازات ملموسة للرئيس السيسي على أرض الواقع

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إنَّ قرار الحزب بدعم الرئيس السيسي لترشحه لفترة رئاسية جديدة، استند إلى أمور ملموسة للمواطنين المصريين، وأهمها بالنسبة لرؤية الحزب، هو الملف الأمني، أحد أبرز الملفات التي تجعلنا نفخر بما أنجزه الرئيس في مصر.

«مطر»: الرئيس السيسي بذل تضحيات كبيرة في الملف الأمني

وأضاف «مطر» خلال مداخلة هاتفة له على شاشة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة عن الانتخابات الرئاسية، أنه قبل عام 2014 وحتى 2023، تم بذل تضحيات كبيرة بـ الملف الأمني، الذي شهد اهتمامًا كبيرًا من الرئيس، وأولاه اهتماما على مستوى المواطنين بالكامل وأخده على مسؤوليته الشخصية.

وتابع رئيس حزب إرادة جيل، أنه لابد من عودة الأمن والأمان للمواطن المصري والبلاد، لأهميتها وتأثيرها الكبير على نهضة البلاد، فلا نهضة صناعية أو سياسية أو صحية بدون الأمن والأمان، قائلاً: «شايفين الدول اللي حوالينا فيها ايه.. وبالتالي الملف الأمني مستمر».

إعلان حزب إرادة جيل تأييده ترشح الرئيس السيسي

وكان حزب إرادة جيل، قد أعلن تأييده ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بإجماع أعضاءه وقياداته، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مسار البناء والتنمية والحفاظ عليها أمنيا وعلى المستوى الإقليمي والعالمي، مستنداً إلى النبض الشعبي الكبير الذي يطالب الرئيس السيسي بالاستمرار من أجل المصريين وحاجه البلاد لاستمرار الانجازات بمختلف المجالات، موجهاً نداءه للرئيس السيسي وهو على ثقة أنه سيستجيب، لاستكمال مسيرة قيادة مصر والعبور بها للجمهورية الجديدة ولصالح المواطن المصري.