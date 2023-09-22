زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب نيكاراجوا بأمريكا الوسطى

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من سواحل نيكاراجوا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في تقرير لها اليوم الجمعة، بأن الزلزال وقع على بعد 69 كيلومترا من مدينة دي ليون في نيكاراجوا وعلى عمق 47.9 كيلومتر، ولم ترد أي تقارير تفيد بوقوع خسائر في الأرواح والممتلكات من جراء الزلزال.

معلومات عن نيكاراجوا

وتعد نيكاراجوا أكبر دول أمريكا الوسطى وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكثافة السكانية فيها تعد أقل من بقية الدول المجاورة، وتتكون نيكاراجوا من ثلاثة أقاليم طبيعية، وهي إقليم المحيط الهادي، إقليم المرتفعات الوسطى، والإقليم الكاريبي.