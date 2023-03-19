هزة أرضية بقوة 3 ريختر بالقرب من ساحل نيكاراجوا

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر بالقرب من ساحل نيكاراجوا أكبر دول أمريكا الوسطى، على عمق 30 كيلومترا.

وكشف مركز «رصد الزلازل الاوروبي المتوسطي»، تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت بالقرب من من ساحل نيكاراجوا، وقال إن البؤرة وقعت على مسافة 110 كيلومترات بين الغرب والجنوب الغربي من العاصمة «ماناجوا» و81 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من «ليون» ثاني أكبر مدينة في البلاد.