خريطة مواعيد أتوبيسات السوبر جيت من القاهرة إلى سوهاج.. تعمل طوال اليوم

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر چيت»، مواعيد قيام الأتوبيسات من مكتبها ومحطاتها المختلفة على مدار اليوم إلى محافظة سوهاج، من بينها محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة ومحطة الدائري ومحطة رمسيس، ومحطة عبد المنعم رياض ومحطة الجيزة.

خريطة مواعيد أتوبيسات سوهاج من القاهرة

تنشر «الوطن» خريطة مواعيد الأتوبيسات إلى محافظة سوهاج التي تبدأ من 8 صباحا حتى الساعة 2:15 صباحا على مدار اليوم وفقا لشركة الاتحاد بمكاتبها المختلفة كالتالي:.

مواعيد أتوبيسات سوهاج من مكتب عدلي منصور

_أتوبيس ميعاد 9 صباحا.

_أتوبيس ميعاد 12 ونصف ظهرا.

_أتوبيس ميعاد 1وربع ظهرا.

_أتوبيس ميعاد 5 وربع مساءا.

_أتوبيس ميعاد 11:50 مساءا.

مواعيد مكتب حجز رمسيس بشركة الاتحاد العربي لسوهاج

-أتوبيس الساعة 8 صباحا

-أتوبيس الساعة 9:45 صباحا

-أتوبيس الساعة 12 ظهرا

-أتوبيس الساعة 1:15 ظهرا

-أتوبيس الساعة 2 مساءا

- أتوبيس الساعة 3:15 مساءا

- أتوبيس الساعة 4:15 مساءا

- أتوبيس الساعة 6 مساءا

-أتوبيس الساعة 8:30 مساءا

-أتوبيس الساعة 10 مساءا

-أتوبيس الساعة 10:30 مساءا

-أتوبيس الساعة 11 مساءا

- أتوبيس الساعة 12 بعد منتصف الليل

-أتوبيس الساعة 12:25 صباحا

-أتوبيس الساعة 1:15 صباحا

-أتوبيس الساعة 2 صباحا

مواعيد مكتب حجز الدائري بشركة الاتحاد العربي لسوهاج

_أتوبيس الساعة 7 صباحا

_أتوبيس الساعة 11 صباحا

_أتوبيس الساعة 2:15مساءا

_أتوبيس الساعة 3:15 مساءا

_أتوبيس الساعة 7:30 مساءا

_أتوبيس الساعة 9 مساءا

_أتوبيس الساعة 9:30 مساءا

_أتوبيس الساعة 10 مساءا

_أتوبيس الساعة 11 مساءا

_أتوبيس الساعة 12:30 بعد منتصف الليل

_أتوبيس الساعة 1صباحا.

مواعيد مكتب حجز الجيزة بشركة الاتحاد العربي لسوهاج

_أتوبيس الساعة 8:30 صباحا

_أتوبيس الساعة 10:15 صباحا

_أتوبيس الساعة 12:30 ظهرا

_أتوبيس الساعة 1:45 مساءا

_أتوبيس الساعة 2:30 مساءا

_أتوبيس الساعة 3:45 مساءا

_أتوبيس الساعة 6:30 مساءا

_أتوبيس الساعة 9 مساءا

_أتوبيس الساعة 9:30 مساءا

_أتوبيس الساعة 10 مساءا

_أتوبيس الساعة 10:30 مساءا

_أتوبيس الساعة 12:30 بعد منتصف الليل

_أتوبيس الساعة 1:5 صباحا

_أتوبيس الساعة 1:55صباحا

_أتوبيس الساعة 2:30 صباحا

مواعيد مكتب حجز عبد المنعم رياض بشركة الاتحاد العربي لسوهاج

_أتوبيس الساعة 8:45 صباحا

_أتوبيس الساعة 10 صباحا

_أتوبيس الساعة 12:15 ظهرا

_أتوبيس الساعة 12:30 ظهرا.

_أتوبيس الساعة 2:15 مساءا

_أتوبيس الساعة 3:30 مساءا

_أتوبيس الساعة 4:30 مساءا

_أتوبيس الساعة 6:15 مساءا

_أتوبيس الساعة 8:45 مساءا

_أتوبيس الساعة 10:15 مساءا

_أتوبيس الساعة 10:45 مساءا

_أتوبيس الساعة 11:15 مساءا

_أتوبيس الساعة 12:15 بعد منتصف الليل

_أتوبيس الساعة 12:50 بعد منتصف الليل

_أتوبيس الساعة 1:15 صباحا

_أتوبيس الساعة 1:40 صباحا

_أتوبيس الساعة 2:15 صباحا.