«حماية المستهلك» توجه نصائح بشأن اختيار برامج العمرة.. «احمي نفسك من الاستغلال»

أطلقت حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، تزامنا مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 2023، وبدء موسم العمرة، مبادرة لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، عدة نصائح بشأن السفر للعمرة رفقة شركة سياحة.

وورد العديد من شكاوى بشأن زيادة أسعار عمرة المولد النبوي الشريف من قبل شركات السياحة.

عمرة المولد النبوي الشريف 2023

وقالت سحر حامد عجاج مدير وحدة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج، في تصريح لـ«الوطن»، إنه عند حجز عمرة المولد النبوي الشريف 2023 وبعد اختيار عرض العمرة المناسب والحجز، إذا طلبت شركة السياحة من المعتمر أموالا إضافية وعليه التوجه فورا لإدارة حماية المستهلك بسوهاج وعدم دفع أي مبالغ أخرى.

برنامج عمرة المولد النبوي

وأضافت عجاج، أنه مع المناسبات الدينية تظهر برامج العمرة وتضم النوع؛ سواء اقتصادي أو فاخر ومحدد به السعر وأسماء الفنادق وعدد الأيام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى سعر البرنامج والتأشيرة والباركود وتذكرة الطيران.

تكاليف ثابتة ببرنامج العمرة

وأوضحت عجاج، أن كل معتمر بعمرة المولد النبوي الشريف 2023، يختار البرنامج المناسب له دون الحاجة لأي تكاليف إضافية، ولكن بعض الشركات عقب حجز البرنامج تطلب مبالغ أخرى وهو ما حدث فعليا لتتلقى حماية المستهلك العديد من الشكاوى من المواطنين ضد شركات السياحة.

وأشارت إلى أنه لا يحق طلب أموال بأي حجة سواء تأشيرة أو تذكرة طيران أو باركود خارج البرنامج.

السفر بشركة سياحة ذات ترخيص

وناشدت المواطنين بعدم التعامل سوى مع شركات السياحة المرخصة واضحة البرامج والتكاليف.