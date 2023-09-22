«سوهاج الجامعي»: شراء جهاز قسطرة قلبية بتكلفة 15 مليون جنيه

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة المرضى تم شراء جهاز القسطرة القلبية والشريانية لخدمة مرضى القلب المترددين على المستشفى الجامعي الجديد، مما يساعد في استقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

الجهاز الأول في صعيد مصر

وقال «النعماني»، إن الجهاز الجديد يعد الأول من نوعه في صعيد مصر، وتبلغ تكلفته 15 مليون جنيه، وسيخدم مرضى القلب المترددين على وحدة قسطرة القلب بالمستشفى بصفة خاصة، بل وستمتد خدماته أيضا لتشمل قسطرة القلب للأطفال، وقسطرة الشرايين والأوعية بقسم جراحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى علاج مرضى شرايين المخ بأقسام أمراض وجراحة المخ والأعصاب.

وأشار الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن الجهاز يعد من الأجهزة عالية الكفاءة، والتي تتوافق مع المعايير العالمية والحديثة لقسطرة القلب، ويجري تركيبه وتجريبه استعدادا لبدء تشغيله والعمل به قريبا.

وحدة قسطرة القلب بمستشفى سوهاج الجامعي

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي، رئيس قسم أمراض القلب، أن وحدة قسطرة القلب تم تشغيلها في عام 2004، وهي مجهزة بأحدث التقنيات، وتضم نخبة من الكوادر الطبية المتميزة لخدمة قطاع عريض من مرضى القلب بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف الدكتور أحمد حامد، مدير المستشفى الجامعي الجديد، أن الجهاز يعمل على مساعدة الأطباء في الحصول على تصور واضح للحالات التي تتطلب القسطرة وبطريقة أكثر فعالية وأمان، وسيساعد أيضا في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بجانب الجهاز الموجود بالمستشفى الجامعي القديم.