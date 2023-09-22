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حظك اليوم برج العقرب السبت 23-9-2023 مهنيا وعاطفيا

كتب:

إسراء حامد محمد
11:59 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
برج العقرب

برج العقرب

يتميز مواليد برج العقرب بالشخصية الحالمة المتطلعة، ويسعى لنيل المناصب العليا والقيادية في عمله، الأمر الذي يؤثر على حياته الشخصية في بعض الأحيان، فالعمل بالنسبة له أهم أولوياته، ويحرص دائما على ربح كل شيئ، على المستوى المادي والاجتماعي والعاطفي، ولا يرضى بالخسارة على الإطلاق.

عيوب مولود برج العقرب

من أبرز عيوب مولود برج العقرب أنه شخصية غيورة بشكل كبير، ولا يسمح لأحد بالاقتراب من الأشخاص المقربين منه، ويهتم مولود هذا البرج بمعرفة الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب السبت الموافق 23 سبتمبر، على الصعيد المهني والعاطفي، وفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

اليوم لديك فرصة كبيرة للإبداع والابتكار، فاليوم عقلك نشط للغاية، ما يجعلك مليئ بالأفكار والإلهام، ولديك فرصة لوضع خطط جديدة يمكن تنفيذها بسهولة شديدة، وفق حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

عليك اليوم أن تحرص على اختلاق فرص لتجديد العلاقة بينك وبين شريك حياتك، وتجنب المحبطين والحديث السلبي، وحاول أن تنشر الحب والخير بين المقربين منك، وتجاهل الماضي.

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بقلم إسراء حامد محمد