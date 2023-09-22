عفت السادات: الرئيس السيسي اجتاز بالوطن المرحلة الخطيرة والقادم أفضل

قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إنَّ الرئيس السيسي اجتاز بالوطن المرحلة الخطيرة والقادم أفضل، معلنا تأييده الكامل لترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، ومستندا إلى قائمة الإنجازات التي تحققت بفضل الجهود الرئاسية الدؤوبة وقيادته الحكيمة للبلاد.

السادات: ارتقى بالمواطن البسيط وأرسى الاستقرار والأمن

وأضاف «السادات» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه ولمدة 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي لمصر، استطاع بفضل الجهد الكبير والعمل على رفع شأن الوطن، توظيف كافة الإمكانات وتسخيرها للارتقاء بالمواطن البسيط.

المشروعات القومية العملاقة إنجاز يتحدث عن نفسه

وتابع رئيس حزب السادات الديمقراطي، بأنَّ مشروعات قومية عملاقة يمكنها التحدث عن نفسها وكم الجهد المبذول لإنشائها واستمرار العمل فيها، ومصر حاليا في مرحلة البناء بعد تدعيم الأمن وترسيخ الاستقرار.