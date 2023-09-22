حملة لمكافحة الحشرات والقوارض بقرية الميدان غرب العريش (صور)

نفذت وحدة مكافحة الملاريا ومديرية الصحة، قسم الطب الوقائي، بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش، حملة مكبرة للتطهير ضد الحشرات في قرية الميدان غرب العريش

وقال قسم العلاقات العامة بمجلس مدينة العريش في بيان له اليوم، إن الحملة شملت تطهير البرك المائية، من منابع المياه الجوفية وارضي زراعات وأحواش وأماكن تخص مربي الضأن، والماعز.

الحملة شملت محيط المباني والمساجد والمصالح الحكومية

وشملت الحملة، محيط المساجد والمباني الحكومية والأهلية والمنطقة المحيطة بالسبيل والميدان، وذلك لرش وتطهير المناطق من يرقات البعوض، والبعوض البالغ بالمبيدات وكذا وضع سموم الزواحف والحشرات، من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش متابعة مجلس مدينة العريش للحملة المكبرة.

مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش

كما أمر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، بالمتابعة المستمرة من خلال التعاون وتنفيذ البروتوكول التعاون، مع مديرية الصحة، برئاسة الدكتور أسامة سالم أحمد وإشراف إدارة المتوطنة، ورئاسة مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين مزودين بالمواد والمعدات اللازمة.