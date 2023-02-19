أستاذ حشرات لـ قصواء الخلالي: عنكبوت «الساعة الرملية» غير سام.. كنز لمن يعثر عليه

كشف الدكتور علي يونس، رئيس قسم الحشرات بكلية العلوم بجامعة القاهرة، حقيقة وجود عنكبوت الساعة الرملية في الصحراء الغربية وقدراته المميتة، إذ ذكر أن عنبكوت الساعة الرملية نوع من أنواع العناكب الموجود في كل أنحاء العالم، البالغ عدد أنواعها 50 ألف نوع، موضحًا أن عنكبوت الساعة الرملية غير سام، ومن يعثر عليه سيجد كنزاً، نظرا لأن هذا العنكبوت نادر للغاية، وآخر فرد من هذه العناكب بيعت بحوالي 3 آلاف و800 دولار.

هواة تربية الحيوانات الأليفة يربون العناكب

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن هواة تربية الحيوانات الأليفة يربون العناكب لأنها يمكن أن تعيش من 5 إلى 20 عامًا، ومن ثم يربونها مثل العصافير، نظرًا لأنه نادر للغاية وأعداده ضئيلة ولم يسجل إلا في الصين، بمعنى أنه جرى معرفته في الصين ولم تظهر أفراده في أي بلد آخر سواء في مصر أو غيرها من البلاد.

يوجد 30 نوع عنكبوت سام فقط

وأكد رئيس قسم الحشرات بكلية العلوم بجامعة القاهرة، أنه يوجد 30 نوع عنكبوت سام فقط من أصل 50 ألف نوع، مثل عنكبوت الأرملة السوداء والأرملة البنية والأرملة الحمراء وعنكبوت الموز، ومعظم هذه العناكب منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية وبعض المناطق في الهند، ولا يوجد في مصر مثل هذه العناكب السامة.