من هو شبل الأسود «قاهر الرومان»؟.. يعود نسبه للعباس عم النبي (فيديو)

عرض برنامج «مدد»، الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، على قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «شبل الأسود.. أمير الجيوش الإسلامية قاهر الرومان».

وذكر التقرير، أن اسمه الحقيقي محمد بن الفضل بن العباس بن عبدالمطلب، وولد في الثاني عشر من رجب للعام التاسع هجريا ويرجع نسبه إلى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوضحت بعض الروايات أن الإمامين الحسن والحسين حملاه إلى السيدة فاطمة الزهراء أمهما، فأرضعته وأصبح أخا لهما في الرضاعة.

قصة زواج والده من أمه ميمونة الحبشية

تزوج والده الفضل بن العباس والدته ميمونة الحبشية بعدما شفي ملك الحبشة على سيدنا الفضل إثر تعرضه للمرض، فعلم حاكم الحبشة فضله ومنحه جاريته هدية له فحررها وتزوجها.

ولقب بـ«شبل الأسود» نظرا لشجاعته الفائقة، كما لقب بأمير الجيوش لأنه كان أميرا للجيوش الإسلامية الفاتحة ضد الرومان، واستشهد في الحادي والثلاثين وتحديدا في 12 ربيع الأول من العام 40 هجريا بعد معركة قوية مع القوات الرومانية بمحافظة المنوفية، ويعد مسجد سيدي شبل الأسود بمدينة الشهداء من أهم المزارات والمعالم الأثرية الإسلامية.