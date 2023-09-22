حياة كريمة توزع 1000 وجبة غذائية على المرضى وذويهم بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية ظهر اليوم الجمعة توزيع 1000 وجبة غذائية ساخنة متكاملة على المرضي وذويهم، ضمن مبادرة «سبيل»، لمؤسسة حياة كريمة لإدخال الفرحة والبهجة على قلوب المرضى.

مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ودعمهم

وقال محمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، إن الحملة استهدفت مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ودعمهم من خلال الأعمال الخيرية المختلفة في كل المجالات، آخرها إطلاق مبادرة سبيل التي تستهدف المرضى من الأسر الأكثر احتياجًا.

وقال «جمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تمت زيارة المرضى وتقديم وجبات غذائية وذويهم بمستشفيات الإسماعيلية، وكانت الفرحة والدعم والاهتمام عنوان اليوم منذ بدايته وهذا ما كان واضحًا في عيون المرضى وأهاليهم بعد مقابلتهم لفريق مبادرة سبيل، وكانوا سعداء جدًا لكل ما تفعله مبادرة حياة كريمة من أجل المواطنين.

اليوم.. آخر أيام مبادرة أنت الحياة في القنطرة غرب

وتختتم مؤسسة حياة كريمة في مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة «انت الحياة»، التي استهدفت الأسر الأولى بالرعاية لمدة أسبوع متواصل.

وشهدت المبادرة قافلة طبية مكبرة ضمن 11 تخصص طبي بين الباطنة والعظام والجراحة والعيون والأطفال والجلدية والنساء والتوليد، إلى جانب معمل متكامل وغرف الأشعة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين.

كما وفرت القافلة خدمات أخرى كخدمات الأحوال المدنية ومساعدة الغارمين والغارامات في مدينة القنطرة، واستخراج بطاقة الرقم القومي وبطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.