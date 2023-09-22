أستاذ اقتصاد: «حياة كريمة» خلقت فرص عمل كثيرة وأحدثت توازنا في الاستثمارات

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ الاقتصاد العمراني، إنّ المصريين كانوا يعيشون على 6% من مساحة الجمهورية قبل عام 2014 بعد بناء المدن الجديدة، لكن هذه النسبة زادت إلى 11% واقتربنا من الـ12%، مشيدًا في الوقت ذاته بمبادرة حياة كريمة لأنّها خلق فرص عمل كثيرة وأتاحت الكثير من الخدمات مثل مياه الشرب والصرف والكهرباء كما أحدثت توازنًا في الاستثمارات.

وأضاف فرج، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، أن الاستثمارات القومية الضخمة قبل عام 2014 كانت توجه إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكان الريف والصعيد منسيان على الخريطة، فظهر ما يطلق عليه الهجرة الداخلية.

وتابع أستاذ الاقتصاد العمراني: «القاهرة الكبرى والإسكندرية كانت تشهد كل الخدمات وفرص العمل وكانت جاذبة للسكان بعكس المحافظات الأخرى التي كانت طاردة للسكان، وفطنت الدولة أن هذا هو السبب الأساسي في الإسكان العشوائي».

وواصل: «عندما يسافر إلى القاهرة جيلا من الريف والصعيد ليس لديه حرفة أو مهنة فإنه يعمل الأعمال المتدينة، ولأن دخولهم ضعيفة، فإنهم يبنون وحدات غير إنسانية، لذلك، فإن الدولة عملت على حل المشكلة طورت المحافظات والقرى المختلفة وتوفير العدالة في توزيع الموارد».