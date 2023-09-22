استعدادا للسياحة الشتوية.. افتتاح صالة استقبال الزوار بمعبد إدفو بعد تطويرها

افتتحت وزارة السياحة والآثار صالة استقبال زائري معبد إدفو بمحافظة أسوان بعد تطويرها في إطار تحسين التجربة السياحية لزائري المقصد السياحي المصري.

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تطوير هذه الصالة يأتي في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال الموسم السياحي الشتوي وتسهيل عملية دخول الزائرين بالمعبد وجعلها أكثر يسرا، مؤكدًا أن مشروع تطوير الخدمات في معبد إدفو هو أحد المشروعات التي تستهدفها الوزارة، لتطوير خدمات الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية ولاسيما الأكثر زيارة.

ووجه وزير السياحة والآثار ضرورة تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية، لصالات ومنافذ بيع تذاكر دخول هذه المواقع الأثرية والمتاحف على وجه السرعة.

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، أنه تمت توسعة صالة استقبال الزائرين بالمعبد لاستيعاب عدد أكبر من الزائرين من المصريين والسائحين لجعل عملية الدخول أكثر يسرا وسهولة، كما تمت إضافة وحدة جديدة لإصدار تذاكر الدخول ليرتفع عددها إلى ثلاث وحدات بدلا من اثنين، بالإضافة إلى مضاعفة عدد أجهزة الكشف عن المعادن وفحص الحقائب، وزيادة عدد بوابات الدخول لتصل إلى 10 بوابات بدلا من ثلاث.

تطوير عدد من المواقع الأثرية

كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف في هذه المرحلة تطوير عدد من المواقع الأثرية الأكثر زيارة بشكل عاجل منها مناطق كل من إدفو وأبو سمبل بأسوان، ومعابد الأقصر والكرنك، ومنطقة وادي الملوك بالأقصر، وأهرامات الجيزة، استعدادًا للموسم السياحي الشتوي.