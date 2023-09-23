قراءة تيكيت الملابس يوفر استهلاك الكهرباء.. السر في ضبط درجة حرارة الغسالة

قد لا يتوقع البعض أن قراءة «تيكيت» الملابس، قد يقلل من استهلاك الكهرباء، وذلك عند غسل الملابس، فقد نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعض النصائح للمواطنين للاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، ومنها الغسالة الكهربائية، وكشفت عن سبب أهمية قراءة تيكيت الملابس قبل غسلها.

هل تيكيت الملابس يؤثر على فاتورة الكهرباء؟

وأشارت القابضة لكهرباء مصر، إلى أن تيكيت الملابس، له علاقة بتوفير الاستهلاك وتقليل فاتورة الكهرباء، وذلك لأن الملصقات الموجودة على الملابس توجد عليها تعليمات، يلجأ العديد لقطعها دون قراءة التعليمات، موضحة أن كل قطعة ملابس لها درجة حرارة محددة لغسلها، وحال زيادة درجة حرارة الغسالة عنها، ستؤذى الملابس وتسحب الغسالة كهرباء أكثر دون أي داعٍ.

ملابس لا تحتاج التجفيف

كما يوجد بالتعليمات المدونة على «تيكيت» الملابس، أنه يمكن توفير فاتورة الكهرباء بعدم استخدام المكواه والمجفف والحفاظ عليها لو كانت مسطحة وجافة، لأنك ستحتاج لفرد قطعة الملابس فقط، وتكون جاهزة لارتدائها دون استعمال المجفف.

كي الملابس

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه من المعروف أن تختلف درجة الحرارة المطلوبة لكي أي ملابس باختلاف نوع القماش المصنوع منه الملابس، وكلما زادت درجة حرارة المكواة، سيتم سحب كهرباء أكثر، كما أن ستتعرض الملابس للتلف أسرع.