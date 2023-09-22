الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان.. 4 خطوات سريعة من البيت

أتاحت شركة توزيع الكهرباء جنوب القاهرة، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لعملائها خطوة بخطوة، إذ يرغب العديد من المشتركين في جميع أنحاء شركات توزيع الكهرباء، بمعرفة الطريقة التي يجب اتباعها.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان، من خلال الخطوات التي حددتها شركة التوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، ومعرفة قيمة الاستهلاك للفاتورة الشهرية بعد الدخول علي الرابط التالي من خلال الرابط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان

تبدأ أولى الخطوات بضغط العميل على قسم الخدمات.

الخطوة الثانية يقوم العميل بالضغط على خانة اختيار «الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

الخطوة الثالثة تتم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها العميل العنوان، والرقم القومي المكون من 14 رقم بالإضافة لرقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة الأخيرة تتم بالضغط على زر «استعلام».