أمينة شلباية توجه رسالة لوالدتها بعد أيام من وفاتها: «لروحك السلام يا ملاكي»

ما زال الحزن يعتصر قلب الإعلامية أمينة شلباية على رحيل والدتها التي وافتها المنية، قبل أيام، حيث وجهت لها رسالة عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت أمينة شلباية، صورة تجمعها بوالدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة: «سأحملك في قلبي حتى أتمكن من الاحتفاظ بك مرة أخرى في الجنة، الله يرحم روحك بسلام يا ملاكي الجميل، اللهم اغفر لها وارحمها رحمة واسعة، الرجاء الدعاء لها ولنا جميعا».

جمهور أمينة شلباية يدعو لوالدتها بالرحمة

وانهالت التعليقات من متابعي حساب أمينة شلباية، داعين لوالدتها بالرحمة والمغفرة.

تفاصيل وفاة والدة أمينة شلباية

وكان شقيق أمينة شلبية، أعلن عن وفاة والدته، الثلاثاء الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، حيث شُيعت جنازتها من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، ووارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة في 6 أكتوبر على طريق الواحات.