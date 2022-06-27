ريهام حجاج تدافع عن إتيكيت أمينة شلباية: «شغل ناس بتروح سفارات»

استنكرت الفنانة ريهام حجاج سخرية البعض من مقاطع الفيديو التي تقدمها أمينة شلباية حول إتيكيت تناول الطعام، قائلة: «مش كلنا بنضحك على أمينة شلباية خالص، وأنا من الناس اللي مش بتضحك عليها».

وقالت ريهام حجاج، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «بالعكس بضحك على الناس اللي شغلتها إنها قاعدة على النت تضحك على اللي بيشتغل أو بيقدم حاجة، حتى لو مش عاجباه، فضا».

ريهام حجاج للمنتقدين: بيهروا على السوشيال ميديا

وأضافت ريهام حجاج عن أمينة شلباية، قائلة: «الست جميلة ومحترمة وبتقدم معلومة تهم البعض، زي الناس اللي بتتعزم في السفارات مثلًا، مش للقاعدين على التليفون قدام تلاجة بيتهم وفاتحين التكييف وبيهروا على السوشال ميديا».

ريهام حجاج تقدم «يوتيرن» في رمضان 2022

وشاركت ريهام حجاج، في موسم دراما رمضان الماضي، بمسلسل يحمل اسم «يوتيرن»، وشاركها البطولة كل من كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، أيمن القيسوني، محمود حجازي، صفاء الطوخي، وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.