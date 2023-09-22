هل يجوز للمستأجر تغيير نشاط العين؟.. محام يجيب وفقا لـ قانون الإيجار القديم

لايزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين من أصحاب العقارات المؤجرة بالعقود القديمة والمستأجرين باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة فيما بينهم، ويحفظ حقوق واجبات كل منهم وتساءل البعض من مستأجري المحلات التجارية بالعقود القديمة خلال الفترة الماضية عن مدى أحقيتهم القانونية في تغيير نشاط المحل المبرم بالعقد.

قانون الإيجار القديم

وتسرد «الوطن» خلال السطور التالية الموقف القانوني حال قيام المستأجر بتغيير نشاط المحل وفقا لقانون الإيجار القديم إذ قال علي محمود الشطوري المحامي إن حال تغيير نشاط العين أي المحل المبرم في العقد يعتبر عقد الإيجار الموثق به المحل لاغيا ويحق للمؤجر طرد المستأجر.

وأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، إنه في حالة رغبة المستأجر تغيير نشاط العين يوجب عليه كتابة عقد إيجار جديد يتضمن بنود جديدة ومقابل مادي جديد.

حالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

وتطرق المحامي للحديث عن حالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم وقال إن القانون وضع عددا من الحالات تتيح للمؤجر طرد المستأجر وهي:

- أن يقوم المستأجر بالعمل على هدم أو التسبب في تهدم العقار، وذلك في حالة أن يكون المبنى آيل للسقوط.

-أن يمتنع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار، في البداية لابد من إنذاره، وبعد الإنذار بـ15 يوما، إذا لم يسدد المستأجر قيمة الإيجار، في هذه الحالة يطرد من العين.

- أن يقوم المستأجر بالتنازل والاستغناء عنها نهائيا عن الشقة لشخص آخر، حتى لو كان هذا الشخص من أقاربه.

- أن يقوم بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة المؤجرة، إلى نشاط آخر غير المُتفق عليه.

- أن يستعمل المؤجر، الشقة في نشاط من شأنه الضرر بالصحة العامة وذلك بموجب حكم قضائي.

الإضرار بسلامة المبنى

- أن يستعمل المستأجر الشقة بشكل يضر بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي.

- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين، أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.

- أن يقوم المستأجر باستعمال الشقة بشكل مربك للراحة العامة

- أن يحصل المستأجر على حكم بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.

- أن يتوفى المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه.

- أن يتم استعمال الشقة في أمور منافية للآداب، وذلك أيضا بموجب حكم قضائي نهائي.

تقديم مستند مزور

- حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.

- حالة اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.

- حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.

- حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.

- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات – شقق - جاهزة للسكنى.