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عضو «إسكان النواب»: نسعى لتحقيق العدالة في قانون الإيجار القديم

كتب:

يسرا البسيوني
09:27 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
النائب كريم طلعت السادات

النائب كريم طلعت السادات

تظل أزمة الإيجار القديم، هي واحدة من أكثر المسائل الجدلية التي تشغل بال الملايين من أطراف الأزمة، سواء المستأجرون أو الملاك، منذ سنوات، التي طفت على السطح بصورة ملحوظة خلال الآونة الأخيرة.

ملف الإيجار القديم

وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن» آخر أخبار ملف الإيجار القديم في مجلس النواب، وما طرأ عليها في الآونة الأخيرة، من مناقشات ومستجدات.

قانون الإيجار القديم

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم مازال محل دراسة داخل اللجنة، لأنه يحتاج إلى حوار مجتمعي كونه يحتوى على عدة جوانب تحتاج للدراسة الجيدة والمتعمقة، سواء فيما يتعلق بالعقارات التجارية، أو الشقق السكنية.

اجراء حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم

وأكد «السادات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضرورة إجراء الحوار المجتمعي حتى لا تحدث فجوة في المجتمع، حتى يكون هناك قبول لمواده واشتراطاته، مؤكدا أن القانون يدرس الآن من جميع الجوانب من قبل المتخصصين حتى يتم التوصل إلى حلول تناسب المؤجر والمستأجر.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم سيكون له صدى كبير خلال دور الانعقاد القادم، خاصة أنه يعمل على مراعاة تحقيق العدل بين الجانبين، مؤكدا أن المتخصصين داخل اللجنة يدرسون كل الجوانب كحالات الوفاة والورثة، ومن يحق له الانتفاع، والمدة المستحقة، بالإضافة إلى دراسة رفع الإيجار.

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بقلم يسرا البسيوني