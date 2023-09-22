كاتب صحفي: قرارات السيسي في بني سويف وفرت المزيد من الحماية الاجتماعية

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إنَّ العديد من الخطوات الجادة اتخذتها القيادة السياسية لتخفيف تبعات الأزمات الاقتصادية على المواطنين، من بينها القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف لافتتاح بعض المشروعات، والتي توفر مظلات حماية اجتماعية.

رائف: القيادة السياسية في مصر مهتمة بتخفيف آثار الأزمات

وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أحد أولويات عمل القيادة السياسية في مصر؛ الاهتمام البالغ بتخفيف آثار تداعيات الأزمات العالمية والتحديات التي تواجه الدولة، مثل الأزمة الاقتصادية العالمية، لتدعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

توفير آليات للحماية الاجتماعية

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ مصر عملت على توفير الآليات والعديد من المظلات وبرامج الحماية الاجتماعية منذ عام 2014 وحتى الآن، مثل تكافل وكرامة وزيادة مخصصات التموينية وإعادة هيكلة المنظومة ذاتها، بجانب قرارات رئاسية وحكومية طوال الوقت تستهدف دعم الفئات الأقل دخولاً خاصة بأوقات الأزمات، مثل أزمة كورونا وتأثيراتها على دخول المصريين.