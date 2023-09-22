تعرف على شروط الحصول على المعاش المبكر 2023 وفق قانون التأمينات

لا يزال الحديث عن قانون المعاش المبكر 2023 حديث الساعة بين الموظفين بالقطاعين العام والخاص الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل سن التقاعد، ويتساءل البعض منهم خلال الفترة الماضية عن شروط المعاش المبكر في 2023، وهو ما نرصده في السطور التالية.

قانون المعاش المبكر 2023

حدد قانون التأمينات والمعاشات، عددًا من الشروط اللازم توافرها في العاملين بالقطاعين العام والخاص للخروج إلى المعاش المبكر في 2023، والتي جاءت كالتالي:

- يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تُعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

- نص قانون المعاشات الجديد 2023 على أنه لا يُسمح بخروج أي موظف إلى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا على أن ترتفع هذه المدة إلى 25 عامًا في يناير 2025.

- يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 أنه للخروج للمعاش المبكر أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص ينص قانون المعاشات الجديد 2023 على ضرورة توافر الشروط الآتية:

- ينص قانون المعاشات الجديد 2023 على أنه يجب وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتى يتمكن من الخروج للمعاش المبكر.

- يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 على عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.

- يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.

- يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.

- يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.

قانون المعاشات

- ينص قانون المعاشات الجديد 2023 على أنه في حالة تجاوز سن الموظف الـ55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات، ويتم إضافة المدة الباقية (الـ5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.

- ينص قانون المعاشات الجديد 2023 على أن الموظف الذي خرج للمعاش المبكر يُحرم من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.

- يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 وصول مدة الاشتراك التأميني بما لا يقل عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ25 عامًا في 2025.