شروط وحالات استحقاق الخروج على المعاش المبكر لموظفي الحكومة

وضع قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016 ، الضوابط والاشتراطات، وطرق خروج موظفي الجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة داخل الجهاز الإداري للدولة، لا سيما فيما يتعلق بقطاع وشئون الخدمات المقدمة للمواطنين .

تفاصيل قانونية وضوابط المعاش المبكر

وتستعرض «الوطن» ضوابط وشروط خروج العاملين بالجهاز الإداري للدولة للمعاش المبكر، وفقا لما جاء بنصوص مواد قانون الخدمة المدنية، وهي على النحو التالي:

- نصت المادة 70 من قانون الخدمة المدنية على أنه يحق للموظف الذى جاوز سن الـ 50 عاما من عمره، أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده أي إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة العامل فيها الاستجابة لهذا الطلب، وتنظم ذلك اللائحة التنفيذية للقانون.

- إذا لم يكن الموظف الراغب في الخروج على المعاش المبكر قد جاوز سن الـ55 وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاما، ومضى على شغله للوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى جميع حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، مضافًا إليها خمس سنوات.

حالات خروج الموظف للمعاش فوق وتحت 55 سنة

- إذا كان الموظف الراغب في الإحالة للمعاش المبكر، قد جاوز سن الـ 55 وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عاما يتم تسوية كافة حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

- لا يجوز تعيين من يُحال لـ المعاش المبكر وفقا لأحكام المادة 70 في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون

- نصت المادة 71 على استحقاق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته.

امتيازات المقابل النقدي

- يستحق الموظف المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي، مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

- تنص المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، على أن يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية إلى حين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.

- كما تنص المادة 73 على أنه يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من مضى على نقله على بند (أجور موسمين) على الباب الأول 3 سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

- يطبق حكم الفقرة الأولى من المادة 73، على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016 وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.