محمد ثروت ورامي رضوان يقدمان واجب العزاء في والدة دينا الشربيني

انطلق عزاء السيدة ليلي السيد، والدة الفنانة دينا الشربيني، بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، منذ قليل، وسط حضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وكان في مقدمة حضور عزاء والدة دينا الشربيني، الفنان محمد ثروت، والفنانة ميمي جمال، والإعلامي رامي رضوان.

أبرز حضور جنازة والدة دينا الشربيني

وأقيمت صلاة الجنازة على والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد صلاة ظهر أمس، من مسجد المشير طنطاوي، وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم أحمد صلاح السعدني، محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان مجدي بدر، وعمرو منسي، مدير مهرجان الجونة السينمائي.

عمر السعيد يعلن وفاة والدة دينا الشربيني

ورحلت عن عالمنا والدة الفنانة دينا الشربيني، مساء يوم أول أمس، إذ أعلن الفنان عمرو السعيد ، من خلال منشور على حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب: «السيدة ليلى السيد والدة دينا الشربيني في ذمة الله..لا حول ولا قوة إلا بالله».