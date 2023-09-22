هل توجد وظائف في البريد المصري 2023؟.. مصدر يجيب

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف التي تطرحها هيئة البريد المصري، إذ يعد البريد المصري أحد أهم مقدمي الخدمات اللوجيستية في مصر، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات منها خدمة توصيل الطرود والشحن الجوي والتخليص الجمركي والتأمين البريدي والطرود والتتبع الإلكتروني للشحنات والتوصيل في الوقت المحدد.

وظائف البريد المصري 2023

ونفت مصادر بالبريد المصري وجود أي وظائف شاغرة في البريد المصري 2023، حيث أكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما يتم تداوله بشأن وجود وظائف بالبريد المصري 2023 عارٍ تمامًا من الصحة، إذ لم تعلن هيئة البريد عن وجود وظائف بها في الوقت الحالي.

مهام البريد المصري

وكشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البريد يقدم خدماته اللوجيستية عبر مكاتب البريد المصري التي يزيد عددها على 4300 مكتب موزعة على مستوى الجمهورية، بخلاف سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، مما يضمن له الانتشار الجغرافي الواسع والوصول إلى أكبر عدد من العملاء بسهولة وبشكل أسرع، ووفقاً لبيانات البريد، فإن عدد مكاتب البريد المصري التي تم تطويرها بلغ نحو 3900 مكتب على مستوى الجمهورية.