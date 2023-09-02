البريد المصري: الاتحاد الأفريقي الشامل يضم 45 دولة مشاركة

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، إن اتحاد البريد الأفريقي الشامل يضم 45 دولة مشاركة، وهو منبثق من الاتحاد الأفريقي ومن اتحاد البريد العالمي، ويشارك في اتحاد البريد الأفريقي البلاد التي تقدم الخدمات البريدية من خلال هيئة البريد الحكومية، وهي الدول الأعضاء في هيئة البريد العالمي.

دور مصر في هيئة البريد الأفريقي

وأضاف «فاروق»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن مشاركة البريد المصري بدعوة من الأمين العام لاتحاد البريد الأفريقي، ودور مصر في الوُجود بصفة مستمرة في الاجتماعات.

مراسم افتتاح المقر الجديد

ولفت إلى أن حضور مراسم افتتاح المقر الرئيسي للاتحاد في تنزانيا، واستطاعت مصر إهداء الصالون الرئيسي «الصالون الفرعوني» لاتحاد البريد العالمي بمقره الجديد، والبريد ينظر إلى المشغلين لخدمة الشعوب بصورة عامة داخل القارة السمراء.