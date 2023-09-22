«الجمال»: الاستدامة توفر حلولاً مبتكرة لجذب الاستثمار للقطاع العقاري المصري

أكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ريدكون، أن الاستدامة والبناء الأخضر يوفران حلولاً مبتكرة لجذب الاستثمارات للقطاع العقارى المصرى، خاصة وسط بحث الشركات والمستثمرين عالمياً عن وسائل لخفض تكاليف التشغيل، وهو ما يمكن أن تقدمه مصر بشكل متميز فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وقال «الجمال» أثناء كلمته بإحدى الحلقات النقاشية بمؤتمر سيتى سكيب العالمى، إنه توجد فرصة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبى إلى مصر عبر إنشاء الأبنية الخضراء والمستدامة التى تتوافق مع متطلبات كبرى الشركات العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتابع أن هناك فرصة كبيرة لتنفيذ مشروعات لجذب الشركات التى تقدم حلول الدعم العالمية، مثل تعهيد العمليات التجارية (Business Process Outsourcing)، لتحويل مصر إلى محور دولى فى تقديم تلك الخدمات، مستشهداً بالتطور الذى حققته الهند فى هذا المجال.

وأردف أن السوق المصرية لديها قدرة وإمكانيات واعدة لتصدير العقار، لانخفاض سعر صرف العملة الذى يعد ميزة تنافسية يجب استغلالها، بالإضافة إلى ميزة المناخ، المعتدل صيفاً بالسواحل المصرية والدافئ شتاء فى معظم المناطق وخصوصاً فى ظل أزمة نقص الطاقة وارتفاع أسعارها فى الدول الأوروبية.

وشدد «الجمال» على أهمية إصدار أكواد المبانى الخضراء فى القطاع العقارى، التى من شأنها الحد من البصمة الكربونية للقطاع بشكل عام ومتزايد، مشيراً إلى أن المبانى الخضراء تدعم انخفاض استهلاك الطاقة بحوالى 30% مقارنة بالمبانى التقليدية، ما سيسهم أيضاً فى القدرة على اجتذاب الاستثمار الأخضر من كيانات التمويل الرئيسية العالمية، وهو التوجه الذى سيشهده العالم فى الفترة المقبلة.

ونوه «الجمال» بأهمية العمل على واقع الأزمة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة فى مجال التطوير العقارى والمقاولات، وعلى ارتباط التسهيلات البنكية بالعمارة الخضراء وخاصة مع جهات التمويل العالمية التى تعمل بجد على خفض البصمة الكربونية عالمياً.

وتقدم بالشكر لهيئة المجتمعات العمرانية للإجراءات التى تم اتخاذها من أجل مساعدة شركات المقاولات فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية فى مصر، كما أشاد بتنظيم المملكة العربية السعودية لمؤتمر سيتى سكيب العالمى، مؤكداً أن هذه المنصات تسمح بتداول الأفكار والابتكارات بشكل سلس، ما يساهم بشكل بارز فى تنمية القطاعات العقارية فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف «الجمال» أن مجموعة شركات ريدكون بدأت فى تطبيق مبادئ الاستدامة فى أعمالها منذ 2008، لإدراكها أهمية الابتكار فى المجال للحد من البصمة الكربونية، علماً بأن صناعة المبانى تسهم بحوالى 40% من الانبعاثات الكربونية، حيث يقضى الإنسان حوالى 90% من الوقت فى المبانى، سواء السكنية أو الإدارية أو غيرهما.