«الزراعة»: انخفاض سعر البصل قريبا بعد قرار الدولة بوقف تصديره

قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن هناك نظام عنكبوتي في المحاصيل الزراعية، وكشف عن ذلك بقوله إن المزارع يقوم بزراعة محصول ما وعند طرحه لو زاد السعر وحقق أرباحا، يقوم عدد كبير من المزارعين بزراعة المحصول نفسه بكميات كبيرة، فيزيد العرض في السوق، فينخفض السعر ويخسر الفلاح، ويأتي المزارع في الموسم التالي فيحجم عن زراعة هذا المحصول فتنخفض الإنتاجية ويزيد السعر.

المعروض أقل

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن سلع بعض المحاصيل الزراعية تزداد أيضًا في فواصل العروات، وهذا نشهده حاليا في الطماطم، موضحًا أنه في هذه الفترات المعروض يكون أقل فالأسعار تزيد.

وأوضح، أن مصر تنتج 3 ونصف مليون طن سنويا من البصل، واحتياج السوق حوالي 3 ملايين طن، والكمية المتبقية يتم تصديرها للخارج، منوها إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البصل وتصدر 15% من إنتاجنا.

وأشار إلى أنه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والأحداث الأخيرة ونقص الدولار، هناك ارتفاع في الأسعار بشكل عام ومنها السلع الغذائية، وفي وقت الأزمات يستغل التجار الوضع ويرفعوا الأسعار.

حصاد البصل

ولفت إلى أن حصاد البصل هذا العام بدأ في شهر مايو، وهذا العام قام عدد كبير من التجار بشراء البصل من الفلاحين لـ6 و7 جنيهات من الفلاحين، وقاموا هم بتخزينه وعرض كميات محدودة منه بالسوق، بهدف التحكم في السوق ورفع الأسعار.

وتابع: «إحنا كوزارة مع إن الفلاح يكسب والتاجر يحقق أرباحا، ولكن من غير المقبول أن يحقق التاجر 300% مكسب، ويعطش السوق ويطرح كميات صغيرة».

وأكد، أن الحكومة اتخذت قرارا بمنع تصدير البصل لمدة 3 أشهر، وهذا القرار سيؤدي إلى زيادة المعروض من البصل بالسوق وينخفض السعر، وأيضًا حجم الإنتاج الجديد من البصل متوقع أن يظهر في بداية شهر نوفمبر القادم، وهذا سيؤدي أيضًا أن زيادة المعروض وانخفاض السعر.

وعن ارتفاع أسعار الطماطم، قال: «الفترة الحالية الفواصل بين العروات، والطماطم لها بدائل، لما السعر بيزيد يكون أمام المواطن حلان، الأول الاعتماد على الصلصة الجاهزة، والثاني تحضير أكلات يكون فيها استخدام الطماطم قليلاً، أو أكلات بدون طماطم».