سعر كيلو البصل اليوم.. انخفاض ملحوظ بعد قرار وقف التصدير

شهد سعر كيلو البصل اليوم الجمعة 22-9-2023، في مصر بسوق العبور انخفاضاً ملحوظا أعقبه استقرار في السعر، إذ تراجع سعر البصل خلال الأيام الماضية بعد قرار مجلس الوزارء بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، ويتراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور ما بين 15 إلى 20 جنيها، مقابل 21 إلى 25 جنيها خلال الأيام الماضية، بينما يباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 24 إلى 25 جنيها للكيلو.

أسعار الخضار اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضار اليوم الجمعة 22-9-2023، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، إذ تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم استقرارا ملحوظا بسوق العبور، إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 10 إلى 14 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل اليوم ما بين 15 إلى 20 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 7 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 10 إلى 18 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الخيار الصوب ما بين 8 إلى 12 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 7 إلى 12 جنيها، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي الأبيض ما بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 2.75 إلى 4.75 جنيه للكيلو.