قمر الحصاد.. ظاهرة فلكية تزين سماء الوطن العربي خلال أيام (صور)

يترقب محبو وعشاق الفلك ظاهرة جديدة تزين سماء الوطن العربي خلال أيام، في واقعة فريدة من نوعها تشهدها البلاد، وتعرف بـ«قمر الذرة» أو «قمر الحصاد» التي تمثل مشهدا جماليًا يخطف الأنظار من الوهلة الأولى، فيظهر بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

قمر الحصاد ظاهرة فلكية في الوطن العربي

نشر أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، كل ما يتعلق بظاهرة القمر العملاق التي تزين سماء الوطن العربي في الفترة ما 28 إلى 30 سبتمبر، وترجع إلى أن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة، فيكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلاً ولمعانه أكثر إشراقا من المعتاد، يساعد حدوث هذ الظاهرة على رؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر، وذلك عن طريق استخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

ما سبب تسمية الظاهرة؟

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100 %، أما عن سبب تسميته راجع إلى أن هذا البدر عند القبائل الأمريكية، باسم قمر الذرة أو قمر الحصاد لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام.

وفقًا لـ«وكالة ناسا» يحدث القمر العملاق الأخير لهذا العام يوم الجمعة المقبل 29 سبتمبر، يمكن أن يظهر القمر العملاق أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30%، مقارنة بالأوقات الأخرى، هذا القمر العملاق القادم هو قمر الحصاد.

وقال نواه بيترو، أحد علماء الفلك: «الفرق بين هذا البدر والقمر العملاق في أغسطس هو 4370 كيلومترا فقط (2715 ميلا)، لذا سيكون قريبا جدا من قيمة 14%/30% لأكبر قمر مكتمل لهذا العام».