ظاهرة فلكية جديدة تحدث في سماء مصر غدا.. تكون أكثر إشراقا ولمعانا

تشهد سماء مصر والوطن العربي في السماء ظاهرة فلكية غدا، إذ سيكون نبتون في المقابلة مع الشمس في سماء مصر كظاهرة فلكية جديدة خلال شهر سبتمبر ويكون الكوكب العملاق الأزرق نبتون في أقرب نقطة له من الأرض في ذلك اليوم وفقا لما ذكره الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقي.

ظاهرة فلكية جديدة تحدث في سماء مصر

يقول الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يكون الكوكب وجهه مضاء بالكامل بالشمس فيظل مرئيا طوال الليل.

يكون نيبتون أكثر إشراقا ولمعانا من أي وقت آخر في السنة، وهو أفضل وقت لمشاهدته وتصويره ولكن نظرا لبعده الكبير عن الأرض لا يرى نبتون بالعين المجردة، ولذلك يحتاج الأمر إلى استخدام تلسكوب صغير أو نظارة معظمة على الأقل.

كوكب نبتون في المقابلة مع الشمس

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن نبتون يظهر كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات والنظارات المعظمة باستثناء التلسكوبات الكبيرة فقط.

الظواهرة الفلكية

ولرصد هذه الظاهرة الفلكية وغيرها من الظواهر التي تظهر في سماء مصر والوطن العربي أن يكون الجو صافيًا والسماء خالية من أي سحب أو غبار أو أبخرة المياه حتى يتمكن هواة الفلك من متابعة الظاهرة ومشاهدتها وتصويرها، علمًا بأنّ هذه الظواهر لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على صحة الإنسان، ولا تسبب أي أضرار عليه أو على النشاط اليومي على الأرض.

وفيما يخص أن هناك علاقة بين حدوث الزلازل وبسبب تأثيرات الجاذبية من اصطفاف الكواكب والقمر، قال الدكتور ماجد أبو زهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة أن لا يوجد دليل علمي يدعم الادعاء بأن اصطفاف الكواكب له علاقة بحدوث الزلازل على الأرض، فالجاذبية من الكواكب ضعيفة جداً مقارنة بالقوى التي تحرك حركة الصفائح التكتونية والتي تعتبر السبب الرئيسي لحدوث الزلازل وحتى لو كانت جميع الكواكب مصطفة بشكل استثنائي ، فإن قوة الجاذبية الناتجة ستكون أصغر من أن يكون لها أي تأثير كبير على قشرة الأرض.