شاب يحول سطح منزله إلى حديقة لإدخال السعادة على قلب والدته: بتحب الخضرة (صور)

حول الشاب مصطفى أبو السعود، سطح منزله، بقرية محلة زياد التابعة لمدينة سمنود بمحافظة الغربية، إلى حديقة جميلة، وذلك لإدخال السعادة على قلب والدته التي تحب الحدائق كثيرا.

وقال أبو السعود في تصريحات لـ«الوطن»: أحببت أن أهدي والدتي هذه الحديقة الصغيرة، فهي كانت تحب الطبيعة والخضرة كثيرا، وكانت تقضي وقتا طويلا في الحدائق العامة، فأردت أن أجعلها تشعر وكأنها في حديقة كبيرة، حتى وإن كانت على سطح المنزل»، مضيفا «لم يكن هدفي فقط تحويل السطح إلى مساحة زراعية، بل كان هدفي أيضًا تحسين حالة والدتي الصحية والنفسية، من خلال توفير هواء نقي وجمال طبيعي يحيط بها».

زراعة أنواع من الأشجار

واستعان أبو السعود، في زراعة السطح، ببعض الأواني القديمة، التي كانت ملقاة في المنزل، بالإضافة إلى تربة صالحة للزراعة، كما قام بزراعة مجموعة متنوعة من الأشجار والنباتات، منها أشجار الريحان والياسمين، والفل، والورود المختلفة والنعناع، والليمون، والجوافة، وتفا، وجرجير، وفلفل ومسك الليل.

وقال أبو السعود: «حرصت على رعاية الحديقة بشكل يومي، فأسقي النباتات وأزيل الأعشاب الضارة، وأحب الجلوس في الحديقة مع والدتي، فهي تشعر بالسعادة والراحة عند وجودها هنا»، مضيفا «أدعو جميع الشباب إلى تحويل أسطح منازلهم إلى حدائق، فهي طريقة رائعة لإضافة لمسة من الجمال إلى البيئة المحيطة، بالإضافة إلى الفوائد الصحية التي تعود على الإنسان من قضاء الوقت في الطبيعة».

الأم تعلق على فعل ابنها

من جانبها، قالت والدة الشاب مصطفى أبو السعود، لـ«الوطن» أنها تحرص على الجلوس وسط هذه الأشجار والنباتات الموجودة أعلى سطح المنزل، بعد أن تؤدي صلاة الفجر، وصلاة العصر، من أجل الاستمتاع بالمنظر ورائحة الريحان والنعناع وغيرها من النباتات الموجودة، موجهة الشكر إلى ابنها على ما قام به من أجلها، داعية له.