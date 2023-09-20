محافظ الغربية: استمرار رصف الطرق وتطوير الميادين لإعادة الوجه الحضاري

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استكمال خطة الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة بمراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى بدء كشط طبقة الأسفلت القديمة بشارع الجيش بمدينة قطور وتسوية الشارع، تمهيدا لرصفه.

أعمال رصف الشارع

وأضاف أنه جرى كشط طبقة الأسفلت القديمة من شارع الجيش بمدينة قطور بداية من حديقة الطفل وحتى المستشفى العام بطول 1.5 كيلو وعرض 25 مترا، لإزالة الأسفلت التالف من الشارع، تمهيدا لفرد أسفلت جديد حتى لا يعلو المنسوب.

الارتقاء بمستوى الخدمات

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة، مؤكدا أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت، وضرورة التنسيق بين كل الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.