شيء أشبه بالإعجاز.. محمد السيد عيد يكشف عن الاستعدادات لعبور خط بارليف

أكد الكاتب والسناريست محمد السيد عيد، أن الجيش المصري قدم العديد من التضحيات والبطولات خلال حرب 6 أكتوبر 1973، قائلا: «اللي حصل في العبور لازم يتعمل في السينما لأن خسارة الحاجة دي متتعملش».

وأضاف خلال لقائه الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»: «الجيش كان عامل حسابه وقت العبور على كل حاجة بالتوقيت، حتى مد الكباري كان معمول في أقل توقيت عشان الجيش يعبر بسرعة».

دور العميد أحمد حمدي

واستشهد الكاتب محمد السيد عيد، بدور العميد أحمد حمدي، في الحرب، قائلاً: «العميد أحمد حمدي الذي تم تشييد نفق باسمه، مش مجرد إنه مات وهو بيمد كوبري.. لا، الراجل دا عمل دور عظيم في سلاح الكباري وتطويرها».

وتابع: «وقت العبور جالنا كبارى من روسيا، مكنش ينفع نحارب بيها، والمهندسين بتوعنا عملوا على تطويرها بشكل كبير جدا، لتسهل علينا وقت العبور»، مضيفا: «بقي في توقيت عشان ينزل الكوبري للعبور وأيضا الأنفاق اللي اتعملت في خط بارليف كل دا كان شئ أشبه بالإعجاز».

معلومات عن برنامج الشاهد

ويكشف الدكتور محمد الباز، في الموسم الثالث ببرنامج «الشاهد» عن شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز» أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، من إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.