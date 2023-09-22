محمد السيد عيد يكشف لـ«الباز» كواليسه عن نصر أكتوبر على إكسترا نيوز

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز من خلال برنامج «الشاهد» المذاع على قناة إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، في الحادية عشرة مساء، الكاتب محمد السيد عيد، ليحكي عن نصر أكتوبر بعد مرور خمسين عاما.

حرب الاستنزاف

يكشف السيد عيد كواليس التحاقه بالجيش عام 1969 وهو العام المرتبط بحرب الاستنزاف، ودور العميد أحمد حمدي له العظيم في سلاح المهندسين.

توثيق نصر أكتوبر

ويتحدث الكاتب محمد السيد عيد عن توثيقه للحرب عبر الإذاعة المصرية.

ويعد برنامج الشاهد الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.