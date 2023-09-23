محمد السيد: مقاومة أهالي السويس للدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر كانت معجزة

قال الكاتب والأديب الكبير والسيناريست، محمد السيد عيد، إن مقاومة أهالي مدينة السويس، صنعت المعجزة في عدم سقوط مدينة السويس، وهذا يثبت أن الحرب ليست سلاحا فقط، وإنما «بني آدم وإيمان».

"أهالي السويس لم يكونوا مسلحين بأحدث أسلحة»

وأضاف محمد السيد عيد، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن أهالي السويس الذين نزلوا من البيوت لم يكونوا مسلحين بأحدث أسلحة، لكنهم واجهوا القوات الإسرائيلية بما وجدوه أمامهم.