رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محمد السيد: مقاومة أهالي السويس للدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر كانت معجزة

كتب:

أبانوب رجائي
07:40 ص | السبت 23 سبتمبر 2023
محمد السيد عيد

محمد السيد عيد

قال الكاتب والأديب الكبير والسيناريست، محمد السيد عيد، إن مقاومة أهالي مدينة السويس، صنعت المعجزة في عدم سقوط مدينة السويس، وهذا يثبت أن الحرب ليست سلاحا فقط، وإنما «بني آدم وإيمان».

"أهالي السويس لم يكونوا مسلحين بأحدث أسلحة»

وأضاف محمد السيد عيد، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن أهالي السويس الذين نزلوا من البيوت لم يكونوا مسلحين بأحدث أسلحة، لكنهم واجهوا القوات الإسرائيلية بما وجدوه أمامهم.

اقرأ المزيد:

محمد السيد عيد يكشف لـ«الباز» كواليسه عن نصر أكتوبر على إكسترا نيوز

«قصور الثقافة» تحتفي بالكاتب محمد السيد عيد في الإسكندرية

الأحد.. البرنامج الثقافي يحتفي بالسيناريست محمد السيد عيد

بعد تكريمه في عيد الشرطة.. واقعة استشهاد مجند أحمد السيد محمد
بقلم أبانوب رجائي