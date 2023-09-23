محمد السيد عيد: السادات كان يعي أهمية الإعلام والسينما والمسرح في الحرب

قال الكاتب والأديب الكبير والسيناريست محمد السيد عيد، إن التمثيلية الإذاعية التي حصل بها على جائزة الدولة التشجيعية، حولها إلى فيلم، وكان متحمسا لها المخرج الراحل نادر جلال، لدرجة أنه كان يريد أن ينتجها على حسابه، لكن تكلفتها بلغت 4 ملايين جنيه عام 1998، فكانت التكلف مهولة جدًا وبالتالي توقف المشروع.

أضاف «عيد» خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لجأت للتوثيق عبر المسلسلات الإذاعية لأن التكلفة كانت أقل بكثير، وأعتقد أن الرئيس محمد حسني مبارك، عرف بذلك، وفي خطبة من الخطب سنة 2006 تحدث واستنكر عدم تنفيذ أعمال عن حرب أكتوبر ، لكن برغم ذلك لم يتم تنفيذ أعمال عنها».

فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي»

أوضح أن فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي» جرى تصويره أثناء حرب أكتوبر، لافتا أن الرئيس السادات كان يعي أهمية الإعلام والسينما والمسرح، معقبا: «بداياتي في القاهرة مع الحياة الأدبية بدأت من خلال مجلة السينما والمسرح، حيث كنت في ذلك التوقيت أكتب عن المسرح، وكان المسرح خلال هذا التوقيت يتحدث كله عن الحرب، وبالتالي فإن السينما والمسرح والأدباء قدموا روايات وقصص قصيرة، وكان هناك أعمال عظيمة كان من حقها أن تقدم، وقد كتبت عن جزء كبير من كل هذاù.

برنامج «الشاهد»

برنامج «الشاهد» يقدمه محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، ويعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.