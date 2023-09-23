أستاذ بجامعة الإسكندرية يسجل أول براءة اختراع في مجال فسيولوجيا الأسماك

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور عبد الله تاج الدين منصور، الأستاذ المساعد بقسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بسابا باشا، بمناسبة تسجيله لأول براءة اختراع فردية في مجال فسيولوجيا الأسماك البحرية، من مركز براءة الاختراع الأمريكي United state patent and trademark، وتكريمه من الدكتور عبدالعزيز العوهلي، رئيس جامعة الملك فيصل، الذي منحه درع الجامعة لعام 2023.

تحديد جنس الأسماك

وبحسب بيان صادر عن جامعة الإسكندرية اليوم، فإن الدكتور عبد الله تاج الدين أشار إلى أن فكرة الاختراع عبارة عن جهاز يستطيع تحديد جنس الأسماك من خلال تقدير بعض المركبات الأيضة بالدم بشكل فوري ومقارنتها بمكتبة إلكترونية داخلية لمستويات بعض هذه المركبات ليعطي نتائج دقيقة وموثوقة.

جهاز محمول باليد

وأوضح أن الاختراع هو جهاز محمول باليد ومقاوم للماء، مما يسهل على الباحثين إجراء دراسات مسحية حقلية موسعة في مجال المصايد البحرية والدراسات البيولوجية للأسماك والتي من خلالها يمكن دراسة ديناميكية تكاثر العشائر السمكية والتنبوء بالمخزون الطبيعي من الأسماك.

وأكد أن للاختراع تطبيقات أخرى في مجال تفريخ الأسماك البحرية، حيث يمكن تطبيق استخدامه على العديد من الأسماك البحرية المستزرعة.