رئيس جامعة الإسكندرية: مؤتمر الحياة من أجل المتوسط يبحث وضع حلول لتقليل الانبعاثات

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة أنشأت مركزًا للاقتصاد الأزرق الأكثر إخضرارًا لتقديم سياسات تدعم التنمية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مع تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

واضاف «قنصوة» في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الحياة من أجل المتوسط life for medeca، في نسخته الثالثة، والذي يهدف إلى التحول الأخضر للموانئ والأنشطة البحرية وفقًا للمعايير العالمية، بغية الحفاظ على السلامة البيئية لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك بمكتبة الإسكندرية بحضور السيدة مارجوت ماركارولي ممثلة وزارة ما وراء البحار الفرنسية، أن الجامعة تتبنى استراتيجية تحويل الاقتصاد الأزرق ليكون أكثر إخضرارا، بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والخبراء ورجال الصناعة.

إسهامات الجامعة في مؤتمر المناخ

وأشار إلى إسهامات جامعة الإسكندرية في مؤتمر المناخ cop27 ودورها الرائد في مواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخي والإشراف على مشروعات إدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، متمنياً أن يصل مؤتمر المناخ القادم cop28 والذي سيعقد في الإمارت إلى تمويل حقيقي لكثير من المشروعات البيئية والتحول الأخضر للوصول إلى الهدف المنشود من الانبعاثات Zero Emission.

تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية

كما رحب بضيوف مصر في مدينة الإسكندرية، مؤكداً أهمية المؤتمر لمشاركة الأفكار مع كافة الباحثين حول العالم من أجل تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية وتقليل تأثيرها السلبي على البيئة، ووضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في جميع المشروعات القائمة والجديدة بمدينة الإسكندرية، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.